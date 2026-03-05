Aseguran 117 paquetes de cocaína ocultos en bidones de cloro en Michoacán
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron asegurar hasta 117 paquetes de cocaína, los cuales estaban ocultos en bidones de cloro que se transportaban en un camión en el estado de Michoacán.
A través de un comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron asegurar un camión que transportaba hasta 117 paquetes de cocaína.
Sobre esto, añadieron que esta operación, la cual se llevó a cabo en el marco del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, y por la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, se realizó este pasado martes 3 de marzo de 2026, mientras los elementos de seguridad hacían patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones del municipio de Ecuandureo, en Michoacán.
Luego de esto, el conductor del camión detenido y la droga asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales.
“De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”, indicaron por último.
La droga venía oculta en bidones de cloro
De acuerdo con reportes, los 117 paquetes de cocaína estaban ocultos en bidones de cloro, los cuales, a su vez, estaban dentro del camión que circulaba por Ecuandureo, Michoacán.
Luego de que los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se percataron de algunas irregularidades en estos contenedores, los revisaron y encontraron la droga.
Después de esto detuvieron al conductor del camión y aseguraron los paquetes de cocaína.
