Aseguran 117 paquetes de cocaína ocultos en bidones de cloro en Michoacán

Aseguran 117 paquetes de cocaína en Michoacán. Foto: Cuartoscuro.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron asegurar hasta 117 paquetes de cocaína, los cuales estaban ocultos en bidones de cloro que se transportaban en un camión en el estado de Michoacán.

Descubren y aseguran 117 paquetes de cocaína en Michoacán

A través de un comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron asegurar un camión que transportaba hasta 117 paquetes de cocaína.

Sobre esto, añadieron que esta operación, la cual se llevó a cabo en el marco del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, y por la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, se realizó este pasado martes 3 de marzo de 2026, mientras los elementos de seguridad hacían patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones del municipio de Ecuandureo, en Michoacán.

Luego de esto, el conductor del camión detenido y la droga asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales.

“De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”, indicaron por último.

Foto: Cuartoscuro.

La droga venía oculta en bidones de cloro

De acuerdo con reportes, los 117 paquetes de cocaína estaban ocultos en bidones de cloro, los cuales, a su vez, estaban dentro del camión que circulaba por Ecuandureo, Michoacán.

Luego de que los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se percataron de algunas irregularidades en estos contenedores, los revisaron y encontraron la droga.

Después de esto detuvieron al conductor del camión y aseguraron los paquetes de cocaína.

