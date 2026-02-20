“Es falso”, dice gobernador de Michoacán sobre el retiro de su visa

GENERANDO AUDIO...

Ramírez Bedolla niega que Estados Unidos le haya retirado la visa. Foto: Especial

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, negó que el Gobierno de Estados Unidos le haya retirado su visa para viajar a ese país.

Durante la apertura del segundo puente del Paso Eréndira, a la altura del Mercado de Abastos, el mandatario respondió con un breve “es falso” cuando fue cuestionado por reporteros locales.

Ésta es la segunda ocasión en menos de 12 meses que surgen rumores sobre el supuesto retiro de la visa estadounidense al titular del Ejecutivo estatal.

Ramírez Bedolla responde a rumores sobre visa

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, el Departamento de Estado habría retirado cerca de 57 visas a funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado o por considerarlos “indeseables”. Entre los nombres mencionados se encontraba el del gobernador michoacano.

Según lo publicado, la medida habría sido impulsada por la administración del presidente Donald Trump como una forma de presión ante actividades relacionadas con cárteles de la droga. Sin embargo, Ramírez Bedolla rechazó la versión sin ampliar detalles y no confirmó ningún procedimiento oficial en su contra.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido información oficial que confirme el retiro de visa al gobernador de Michoacán.

