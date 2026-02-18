Vinculan a proceso a familiares del “Rhino” por crimen de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Relacionan a familiares del “Rhino” con crimen de Manzo. Foto: Cuartoscuro

Fueron vinculados a proceso los tres nuevos detenidos por el crimen de Carlos Manzo, luego de una audiencia celebrada el día de ayer tras su captura el pasado fin de semana en el municipio de Tarímbaro.

Marcelina A., Salvador B. y María Magdalena B., madre e hijos, respectivamente, enfrentan cargos por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión, con fines de comercio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Vinculación a proceso por homicidio de Carlos Manzo

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) también los relaciona de manera indirecta en el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, pues presuntamente formaban parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicha célula era operada por René B., alias el “Rhino”, presunto jefe de plaza de la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes e hijo de la propia Marcelina y hermano de Salvador y María Magdalena.

El “Rhino”, como se recordará, fue detenido un par de meses previos al homicidio por la Policía Municipal de Uruapan y dicha captura fue transmitida en redes sociales por el propio Manzo Rodríguez.

Asimismo, tendrían relación con Alejandro Baruc N., alias el “Kaos”, quien, según las investigaciones, desarrollaba funciones de gatillero y también se dedicaba al robo de vehículos para Jorge Armando N., alias el “Licenciado”.

Prisión preventiva tras audiencia en Tarímbaro

El juez de control, quien calificó como legal la detención, ordenó también prisión preventiva oficiosa, quedando Salvador B., en el penal de El Altiplano, mientras que su madre y hermana en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16 , en el estado de Morelos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.









