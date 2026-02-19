FGE revisará autenticidad de 11 videos entregados por Grecia Quiroz; no descartan comparecencias

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, entregó en total 11 videos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que sean llamados a comparecer Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos.

Fiscalía investigará videos

En entrevista, el fiscal general Carlos Torres Piña explicó que Grecia Quiroz no presentó una denuncia contra los tres políticos, sino una solicitud para que, a partir de videos grabados en vida por Carlos Manzo y compartidos en canales públicos, se investigue la presunta participación de los tres personajes en el asesinato del alcalde, ocurrido en noviembre pasado.

—¿Van a ser llamados a comparecer en ese caso?

—“De acuerdo con la información que tengamos, ya estaremos valorando”.

—Hay otros nombres que se manejan, también como el gobernador, ¿van a ser investigados?

—“Es parte del proceso que tenemos que revisar primero, sobre el alcance que esto tiene, y con base en eso se harán las valoraciones”.

—¿Cuándo serán llamados a declarar?

—“Tenemos que revisar primero; no tenemos un periodo específico”, indicó Torres Piña.

¿Qué se sabe de la investigación a Fernández Noroña?

Mientras continúan las investigaciones de la FGE, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) también lleva a cabo una investigación contra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, luego de que Grecia Quiroz denunciara al legislador por presuntamente violentar sus derechos político-electorales.

El IEM dio a conocer que dictó medidas de protección a favor de la presidenta municipal de Uruapan, las cuales ya fueron atendidas por Noroña.

“Son medidas preventivas, no son medidas cautelares; no estamos adelantándonos. Todavía falta ahondar en la investigación del asunto y desahogar la etapa correspondiente del procedimiento. Hay una etapa de pruebas, donde el legislador podrá aportar sus propias pruebas; hay una etapa de alegatos, donde podrá esgrimir sus argumentos en contra de lo que se afirma que existió como violencia”.

“Este asunto tendrá que remitirse al tribunal, que determinará si existió o no violencia política. Además, ya se cumplieron las medidas: los dos videos en referencia se bajaron y el propio Senado editó el video que estaba en su página”, dijo Ignacio Hurtado, presidente del IEM.

Grecia Quiroz celebró las medidas dictadas por el IEM y consideró que la violencia no debe permitirse hacia ninguna mujer, y menos hacia quienes atraviesan situaciones como la suya.

“En su momento se presentó una denuncia por los comentarios que él hizo hacia mi persona, recientemente tras el fallecimiento de Carlos. Esto no se debe permitir, y no sólo porque se trata de un hecho hacia mí, sino porque a ninguna mujer se le desea vivir lo que me ha tocado. Que todavía un político, lejos de solidarizarse, ataque, creo que desde ahí estamos mal como representantes populares. Es un llamado que el IEM le hizo para que ya no haga mención de mi persona con ningún ataque”, indicó la alcaldesa.

No hay un plazo fijo para que un tribunal determine si Fernández Noroña ejerció violencia política contra Grecia Quiroz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.