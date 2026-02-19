Investigan robo de camioneta con medicamentos para el ISSSTE en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Robo de camioneta con medicamentos en Michoacán. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ya iniciaron una investigación por el robo de una camioneta que transportaba medicamento para una unidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el estado de Michoacán.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, la FGR inició una carpeta de investigación para encontrar al o los responsables del robo de una camioneta que llevaba medicamentos a la Unidad Médica Familiar del ISSSTE del municipio de Sahuayo, en Michoacán.

Según el dueño de la empresa a la que pertenecía la camioneta, y quien interpuso la denuncia ante un agente del Ministerio Público de la Federación, el robo fue ejecutado por sujetos armados.

Y también agregó que el asalto ocurrió mientras el vehículo circulaba sobre la autopista México-Guadalajara, justo a la altura de la caseta de cobro del municipio de Zinapécuaro.

Autoridades estatales siguen con la indagatoria también

Por otra parte, informaron que la Fiscalía General del Estado de Michoacán sigue con la integración de la indagatoria para obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del robo de la camioneta que transportaba medicamentos para una unidad del ISSSTE.

“La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR, y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936“, se lee por último en un comunicado.

