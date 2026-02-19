Separan del cargo a militares en Michoacán por abusos en Peribán

GENERANDO AUDIO...

Confirman que eran militares los expuestos por abusos. Foto: César Cabrera.

El Gobierno de Michoacán confirmó que los hombres que aparecen portando vestimenta tipo militar y presuntamente torturando a un hombre al interior de un establecimiento, sí forman parte del Ejército Mexicano.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, confirmó que estos hechos se registraron en el municipio de Peribán, pero sin precisar la fecha exacta.

“Sí son elementos de la Defensa Nacional, quienes ya están bajo investigación de las mismas leyes militares y están bajo custodia los elementos y serán debidamente sancionados”, indicó.

Pese a estos hechos, el responsable de la política interna del estado destacó la contribución de las fuerzas federales en la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y reiteró que se mantendrá la coordinación.

“El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia viene a reforzar esa coordinación que ya existía. Dado que ellos son los que encabezan los principales planes dentro de este Plan Michoacán de manera general, vamos a seguir trabajando de manera coordinada con ellos“, comentó.

Cabe recordar que en redes sociales circuló un video de 14 minutos de duración donde se observa cómo elementos del Ejército Mexicano golpean varias veces a un joven al interior de un negocio de tragamonedas.

Además de las lesiones físicas, la presunta víctima sufrió insultos verbales y amenazas; incluso, uno de ellos le advirtió que “nosotros somos la muerte”.

