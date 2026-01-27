Deuda detrás del asesinato de familia de intérpretes, confirma FGE de Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Asesinato de intérpretes relacionado a deuda. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que el asesinato de la familia de intérpretes de lengua de señas, Víctor, Anayeli y su hija Megan, de 12 años, está relacionado con una deuda.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, recordó que por este crimen, fue detenido un primo hermano de una de las víctimas, identificado como Alfredo “N”, de 47 años de edad, quien se trasladó desde la Ciudad de México, en compañía de otros cómplices, para cometer el triple homicidio.

De acuerdo con las indagaciones, una deuda por un préstamo, llevó al homicida a cometer el asesinato de los intérpretes de lengua de señas y su hija menor de edad.

“Es primo hermano de las víctimas, y dentro de las indagatorias y las primeras entrevistas que se han hecho sobre este personaje, todo indica que es un tema de recursos, de préstamos entre familiares, el móvil de estos lamentables hechos”, expuso.

Descartan delincuencia organizada

Con esto, la Fiscalía General de Michoacán descartó que detrás del homicidio haya existido una participación de la delincuencia organizada.

“No se advierte que este homicidio este vinculado con delincuencia organizada ni con la actividad de las víctimas como intérpretes o defensores de Derechos Humanos. No obstante, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha dado seguimiento puntual al caso y se mantiene una comunicación directa y estrecha con el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como parte de un enfoque integral”, agregó Carlos Torres Piña.

La Fiscalía dijo que durante la audiencia inicial, Alfredo “N” hizo alusión a deudas, pero el fiscal evitó brindar más detalles para no entorpecer las investigaciones.

Señaló que posterior a la próxima audiencia, que se llevará a cabo el 30 de enero, brindarán más información sobre el móvil del crimen.

