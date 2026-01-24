Detienen al presunto asesino de pareja de intérpretes de lengua de señas y su hija en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las autoridades del estado de Morelos, lograron la detención del probable responsable del homicidio de la pareja de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) Víctor y Anayeli, y su hija menor de edad Megan.

La detención se logró como resultado de labores de inteligencia e investigación, de acuerdo con lo informado por las autoridades participantes.

¿Cómo fue el arresto?

El arresto, señaló la FGE, fue el resultado de intensos trabajos de inteligencia, investigación de campo y análisis criminal.

Las autoridades detallaron que, tras cometer el crimen, el presunto homicida se trasladó al estado de Morelos con la intención de evadir la acción de la justicia.

El presunto responsable fue ubicado y asegurado en esa entidad, y quedó inmediatamente a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Víctimas fueron identificadas como intérpretes de lengua de señas

Las víctimas fueron identificadas como Anayeli Hernández León, su esposo Víctor Manuel Mujica Vega y su hija Megan Eileen, de 12 años de edad. Ambos adultos eran intérpretes de lengua de señas, labor que desarrollaron en diversas instituciones públicas, incluido el Congreso del Estado de Michoacán.

La familia fue vista por última vez el 14 de enero de 2026 en el fraccionamiento Ex-Hacienda La Huerta, en la ciudad de Morelia.

Posteriormente, sus cuerpos fueron localizados sin vida el día 17 de enero, sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

Hallazgo de los cuerpos en Zinapécuaro

Dos días después de su desaparición, el 17 de enero, los cuerpos calcinados de dos personas adultas y una menor de edad fueron localizados en el kilómetro 190 de la Autopista de Occidente, a la altura de la localidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro.

Los restos fueron encontrados envueltos entre neumáticos en llamas, lo que provocó un avanzado estado de calcinación y dificultó su identificación inicial.

Investigación y detención del presunto responsable

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada por corporaciones federales y estatales, mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició la carpeta de investigación correspondiente por este triple homicidio.

Como parte de estas indagatorias, y en coordinación con autoridades de Morelos, se concretó la detención del probable responsable, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o el lugar exacto de la captura.

