“Semilleros de Paz” en Michoacán: convocatoria abierta para ganar 10 mil pesos

Buscan docentes para “Semilleros de Paz” de Michoacán. Foto: Getty Images.

El gobierno de Michoacán dio a conocer que ya está abierta una convocatoria que busca atraer a docentes artísticos y promotores culturales para los “Semilleros de Paz”, los cuales buscan apoyar a grupos vulnerables de diferentes municipios para impartirles distintos talleres y actividades.

Buscan docentes y promotores para “Semilleros de Paz” en Michoacán

A través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Cultura de Michoacán dio a conocer que ya está abierta la convocatoria con la que buscan a docentes artísticos, promotoras y promotores culturales para el programa “Semilleros de Paz”.

El objetivo principal, tanto de esta dependencia estatal como de la Secretaría de Cultura federal, con este programa que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es formar hasta 20 grupos comunitarios que trabajarán en municipios con alto grado de vulnerabilidad.

Sí, impartiéndoles talleres artísticos, actividades culturales y fortaleciendo el tejido social con conocimientos locales, de la cultura y las lenguas indígenas.

“Ya está abierta la convocatoria para participar en Semilleros de Paz en Michoacán, espacios de formación artística con enfoque comunitario dirigidos a niñas, niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad social”, se lee en la publicación de la Secretaría de Cultura de Michoacán.

¿Dónde aplicarán el programa “Semilleros de Paz”?

El programa de “Semilleros de Paz”, como ya les mencionábamos, operará en municipios con alto grado de vulnerabilidad, principalmente de las siguientes subregiones de Michoacán:

Apatzingán

Hidalgo

Huetamo

Jiquilpan

Lázaro Cárdenas

Múgica

Pátzcuaro

Puruándiro

Uruapan

Zacapu

Zamora

Zitácuaro

La lista de municipios completa pueden consultarla en este enlace: https://drive.google.com/file/d/17RU-uPcTl9vDgKZ-9Xxtuf3FFXTjbAld/view

¿Cómo se pueden registrar los interesados?

Aquellas personas que tengan experiencia como docentes artísticos y promotores culturales, con experiencia en trabajo comunitario y con interés en generar impacto social desde la cultura, además de tener disponibilidad para estar en Michoacán de forma continua, deben registrarse en este enlace.

Los requisitos generales, según las bases, son los siguientes:

Ser mayor de edad

Tener nacionalidad mexicana

Disponibilidad de horario

Disponibilidad para viajar

Experiencia en trabajo con infancias y juventudes en comunidad

Gusto por el aprendizaje continuo

Capacidad para el manejo de grupos y para la resolución pacífica de conflictos

Conocimientos en temas de derechos de infancias y juventudes

Habilidades para la gestión cultural

Estar dado de alta en el SAT bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios

Residir en alguna de las subregiones del estado de Michoacán

Los interesados tienen hasta el 10 de febrero de 2026 para registrarse.

Para finalizar, la Secretaría de Cultura de Michoacán señala que el salario mensual neto para docentes y promotores será de 10 mil pesos.

