“No habrá impunidad”: afirma gobernador de Michoacán sobre asesinato de familia de intérpretes

GENERANDO AUDIO...

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Foto: Charbell Lucio

“No habrá impunidad” en el caso de la familia de intérpretes de lengua de señas asesinada en Morelia, se comprometió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Al ser cuestionado sobre el móvil del crimen, el mandatario estatal detalló que detrás del triple homicidio de Víctor Manuel, Anayeli y la hija de ambos, Megan, de 12 años, hay un “tema familiar” y recordó que, por este caso, ya hay una persona detenida vinculada a proceso.

“Está en la fiscalía trabajando arduamente para dar con otra, u otras detenciones que se sabe, no actuó solo esta persona que resultó ser un familiar de una de las víctimas. No va a quedar impune, ya hay un detenido y hay elementos suficientes solo estamos a la espera de que se haga la audiencia ante el juez, pero no quedará impune, estamos tras las pistas, es un tema, es un señor de los que denominan, pues, es un tema familiar, lo que todas las investigaciones están arrojando”.

Compartió que conoció a las víctimas, quienes laboraban como intérpretes de lengua de señas mexicanas en el Congreso del Estado, pero, también, prestaban sus servicios a otras instituciones públicas y privadas.

El gobernador lamentó y condenó este hecho, y reconoció la labor y coordinación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dar con el presunto responsable y buscar a los otros partícipes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.