Identifican a pareja de intérpretes de lenguaje de señas y a su hija asesinados en Michoacán

Identifican a pareja de intérpretes de lengua de señas. Foto: Charbell Lucio

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que identificaron a una familia asesinada, llegando a la conclusión de que se trata de una pareja de intérpretes de lengua de señas y su hija, quienes desaparecieron el 14 de enero de 2026.

Asesinan a pareja de intérpretes de lengua de señas y su hija en Michoacán

Los tres cuerpos calcinados, localizados el pasado sábado 17 de enero en el municipio dé Zinapécuaro, fueron identificados como los integrantes de una familia reportada como desaparecida en Morelia, confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Foto: Fiscalía de Michoacán.

Se trata de Anayeli Hernández León, su esposo Víctor Manuel Mujica Vega y su hija Megan Eileen, de 12 años de edad.

Ambos adultos son reconocidos por su labor como intérpretes de lengua de señas, función que habían desarrollado en instituciones públicas, como en el Congreso del Estado de Michoacán.

Foto: Fiscalía de Michoacán.

Desaparecieron desde el 14 de enero en Morelia

El matrimonio y la menor de edad, fueron vistos por última vez el pasado 14 de enero en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, en la ciudad de Morelia.

Dos días después, el 17 de enero, los restos calcinados de dos personas adultas y una menor de edad, fueron ubicados en el kilómetro 190 de la Autopista de Occidente, a la altura de la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro.

Foto: Fiscalía de Michoacán.

Los cuerpos fueron abandonados, envueltos entre neumáticos que ardían en llamas, lo que provocó que se encontraran en un avanzado estado de calcinación, lo que dificultó su pronta identificación.

La zona fue acordonada por corporaciones federales y estatales, mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente por este triple homicidio.

