Ataque en Zamora, Michoacán, deja cuatro muertos

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Ataque en Zamora deja cuatro muertos. Foto: Getty Images

Un ataque armado registrado anoche dejó como saldo a cuatro personas muertas en el municipio de Zamora, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados atacaron a balazos a dos hombres y dos mujeres en la calle Insurgentes, colonia Revolución.

Vecinos de la zona alertaron sobre esta situación, arribando en un primer momento personal paramédico que confirmó la muerte de las víctimas.

Asimismo, fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo en la zona en búsqueda de los presuntos atacantes, sin reportarse personas detenidas.

Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la necropsia de ley y su posterior identificación.

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