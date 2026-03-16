Gobierno de Michoacán entregará informe a la ONU sobre caso Bernardo Bravo

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Gobernador de Michoacán. Foto: Charbell Lucio.

El Gobierno de Michoacán anunció que próximamente entregará a la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) un informe detallado de las investigaciones, diligencias y detenciones llevadas a cabo en torno al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón asesinado en octubre de 2025.

Luego de que la ONU exigiera al Estado Mexicano una investigación exhaustiva de caso, esclarecer el homicidio del líder citrícola y medidas efectivas para garantizar la protección de personas defensoras que enfrentan violencia en la región de Apatzingán, el Gobierno de Michoacán anunció que atenderá la solicitud.

“El secretario de Gobierno en estos días enviará, él está en contacto, Raúl Zepeda, con la ONU en México, y enviará una relatoría, de todas las acciones que se han llevado a cabo para el esclarecimiento del homicidio de Bernardo Bravo, hay varios detenidos como ustedes lo saben, de una célula criminal, denominada Los Blancos de Troya, el líder de esta asociación delictuosa, de este grupo delictivo ya fue detenido, y lo que informaremos a la ONU en esta relatoría es como de manera muy pronta se logró la captura de quién es señalado como presunto autor intelectual y material del homicidio y que este homicidio no queda en la impunidad”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Mencionó que ahora el caso está en manos del Poder Judicial del Estado y el federal, por lo que corresponderá a los jueces el que se haga justicia a Bernardo Bravo y su familia a través de sentencias satisfactorias.

Cuestionado sobre el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para brindar apoyo a Cuba, el mandatario estatal, anunció que hará una donación al pueblo cubano.

“Yo hago eco del llamado del expresidente López Obrador de manera muy sencillla y humana y efectivamente voy a donar un mes de mi salario a la cuenta humanitaria que abrió el presidente López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba, porque creo que si es una cuestión totalmente humanitaria y es momento de apoyar al pueblo cubano así que lo vamos a hacer eso, es un tema moral, es un tema ético y formamos parte de la Cuarta Transformación”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Finalmente, ante el anuncio reciente de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre un paro laboral, el gobernador del estado aseguró que este presunto cese no tendrá mayor impacto al no reunir a la mayoría de la base magisterial.

“Estos llamados a paro, que ya no han tenido eco, no han tenido repercusión, la verdad es que se les cumple, como nunca a las maestras y maestros de Michoacán se hace una inversión muy fuerte en infraestructura y equipamiento, hay una gran respuesta de las maestras y maestros de Michoacán a la educación, son de convicción, estoy seguro que tendremos otro año escolar completo, totalmente seguro”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

La semana pasada, integrantes de una fracción de la CNTE anunciaron un paro laboral de 72 horas que iniciará el próximo miércoles 18 de marzo, sin embargo, debido a las múltiples divisiones al interior del magisterio michoacano, las convocatorias anteriores a suspensión de labores no han impactado en la mayoría de los planteles escolares del estado.

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