“Estamos dispuestos a que se investigue a cualquier elemento”: alcalde de Sahuayo tras muerte del “Mencho”

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Presidente municipal de Sahuayo. Foto: Charbell Lucio

El presidente municipal de Sahuayo, Michoacán, Manuel Gálvez Sánchez, dijo que su gobierno está dispuesto a colaborar en cualquier investigación contra sus elementos de seguridad, esto luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciara una investigación hacía, al menos, tres corporaciones municipales por su actuar durante los disturbios tras el abatimiento del “Mencho”, el pasado 22 de febrero.

El alcalde de Sahuayo, donde se registraron al menos 6 quemas de unidades en diversos bloqueos, precisó que su municipio está adscrito al Mando Único con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), por lo que siempre ha habido una colaboración con la Guardia Civil, e incluso, el director de seguridad fue designado por la SSP.

“Estamos abiertos a que se abra cualquier carpeta de investigación, para cualquier elemento, hemos buscado que nuestra policía municipal trabaje en el marco de la profesionalización y la no corrupción, entonces vamos a estar pendientes si hay alguna investigación al respecto que hasta el momento no hemos sido notificados de que haya una en puerta, o que se esté estableciendo alguna, pero nosotros estamos a favor de colaborar en todo lo que nos corresponda”, aseguró.

Precisó que actualmente la Policía de Sahuayo cuenta con 120 a 150 elementos. De encontrarse indicios que los vinculen a la delincuencia, dijo estar de acuerdo con una depuración.

“Claro, si hay algún elemento que tenga algún nexo o algo que declarar, o que tenga que ser investigado, adelante”, expresó.

Aunque dijo confiar en su policía, no descartó la posible existencia de algún vínculo delincuencial y reiteró que se ha hecho todo lo posible por capacitar a los oficiales municipales.

“No podemos descartar nada, porque como dicen ‘ojos vemos, lo demás no sabemos’, pero hemos hecho todo lo posible, los filtros necesarios, tanto los exámenes de control y confianza, los certificados único policiales, para que nuestra policía esté lo mejor preparada posible”, dijo.

Sahuayo, Ecuandureo y Jiquilpan, son los tres municipios de la colindancia con Jalisco que de acuerdo a la FGE, son investigados.

La indagatoria surgió luego de que, en Ecuandureo, fueran detenidos 11 presuntos policías municipales que brindaban información al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque después, la FGE aclaró que los hombres aprehendidos no estaban registrados como policías, por lo que se trataba de civiles armados, integrantes de dicha organización delictiva.

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