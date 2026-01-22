Los Blancos de Troya: así operaba el grupo criminal liderado por el “Bótox”

GENERANDO AUDIO...

Los Blancos de Troya eran liderados por el “Bótox”. Foto: Getty Images.

Autoridades de Seguridad federales informaron este día la detención de Carlos Alejandro “N”, alias el “Bótox”, quien junto a los Blancos de Troya, el grupo criminal que lideraba, generaba violencia en el estado de Michoacán.

¿Quiénes son los Blancos de Troya?

Con la detención del “Bótox”, ha surgido nuevamente interés en el grupo criminal los Blancos de Troya, pues él era uno de los presuntos líderes de esta organización criminal.

Sin embargo, fue con el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, que este grupo delictivo cobró más relevancia, ya que autoridades federales y de Michoacán los señalaron como responsables del homicidio.

Esta organización delictiva presuntamente surgió en 2015 en la región de Tierra Caliente, principalmente en el municipio de Apatzingán, que a pesar de comenzar supuestamente como un grupo de “autodefensas” para proteger a la población de los cárteles, después fueron considerados criminales por las autoridades.

Los Blancos de Troya. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A este grupo criminal se le atribuyen varios delitos, entre los cuales destacan: extorsión, homicidios y control del comercio agrícola, principalmente en el sector de producción de limón.

Además, se le vincula a esta organización delictiva con otras más importantes, como con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta ahora, su líder más reconocido era el “Bótox”, por lo que se le consideraba uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.

¿Quién es el “Bótox”?

Después de la detención llevada a cabo en una operación conjunta de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Michoacán, las autoridades federales informaron que Carlos Alejandro “N”, alias del “Bótox”, era un objetivo prioritario por ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Al respecto, las autoridades federales agregaron que este hombre se dedicaba a extorsionar a limoneros y otros productores del campo, pero que también es, presuntamente, responsable de algunos homicidios y otros delitos.

No hace mucho, en noviembre de 2025, la Fiscalía del Estado de Michoacán indicó que el “Bótox” era presunto responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, el cual ocurrió el pasado 19 de octubre en Apatzingán.

Esto luego de algunos análisis criminales, entrevistas y peritajes que realizaron las autoridades michoacanas, logrando establecer su responsabilidad material e intelectual, así como la de otro sujeto identificado como Jonathan “N”, alias el “Timbas”.

A pesar de esto, en últimas fechas publicó una serie de videos a través de redes sociales donde aseguraba ser un defensor del sector citrícola, una víctima de las autoridades y no haber sido el homicida del líder limonero.

Bloqueos en Michoacán

Tras la detención de Carlos Alejandro “N”, en Michoacán, se han reportado bloqueos carreteros y la movilización de presuntos delincuentes en municipios como Apatzingán y Buenavista, donde autoridades han detectado movimientos irregulares de grupos armados.

Además, en zonas como Cenobio Moreno, donde radica la familia del “Bótox”, se reforzaron los operativos tanto por tierra y aire, derivando en el aseguramiento de casi 50 explosivos improvisados.

