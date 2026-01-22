Tensión en Michoacán: bloqueos en Apatzingán y Buenavista tras detención del “Bótox”

GENERANDO AUDIO...

Bloqueos en Michoacán. Foto: César Cabrera/Archivo

Tras la detención de Carlos Alejandro “N”, alias el “Bótox”, en Michoacán, se han reportado bloqueos carreteros y una intensa movilización de presuntos delincuentes en municipios como Apatzingán y Buenavista, donde fuerzas del orden han detectado movimientos irregulares de grupos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención del “Bótox” se realizó a las siete de la mañana en el municipio de Apatzingán, donde desde el día de ayer se intensificaron los operativos para dar con su paradero.

En zonas como Cenobio Moreno, donde radica la familia de este capo delincuencial, se reforzaron los operativos tanto por tierra y aire, derivando en el aseguramiento de casi 50 explosivos improvisados.



Derivado de la detención del “Bótox”, han reportado bloqueos en las localidades de Chandio, El Recreo y el propio Cenobio Moreno.

Por su parte, el C5 Michoacán reportó bloqueos en las carreteras de Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla, en esta última vialidad, las autoridades confirmaron que se restableció la circulación vehicular. Algunos usuarios han compartido en redes sociales imágenes de los bloqueos.

Este jueves por la mañana despertamos con la noticia de la detención del “Bótox” en Apatzingán, Michoacán. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la aprehensión de uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Federal, señalado como generador de violencia en Michoacán, principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios.

Carlos Alejandro “N” es señalado como presunto responsable del cobro de piso a la industria limonera, así como de estar detrás del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

En últimas fechas, lanzó una serie de videos a través de las redes sociales donde aseguraba ser un defensor del sector citrícola, una víctima de las autoridades y no haber sido el homicida del líder limonero.



El “Bótox”, según pudo confirmar UnoTV con fuentes de seguridad, había perdido el respaldo de grupos aliados como Los Viagras y el propio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

