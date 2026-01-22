Perfil del “Bótox”, generador de violencia en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Perfil del “Bótox”. Fotos: Getty Images / SSPC.

Autoridades de Seguridad federales dieron a conocer este jueves 22 de enero de 2026 que detuvieron a un sujeto identificado como Carlos Alejandro “N”, alias el “Bótox”, pues es considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado de Michoacán.

¿Quién es el “Bótox”?

Luego de la detención llevada a cabo en una operación conjunta de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Michoacán, las autoridades federales informaron que este sujeto con el alias del “Bótox”, era un objetivo prioritario por ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Al respecto, las autoridades federales agregaron que este hombre se dedicaba a extorsionar a limoneros y otros productores del campo, pero que también es, presuntamente, responsable de algunos homicidios y otros delitos.

Detienen al “Botox” en Michoacán. Foto: Omar García Harfuch.

Acusado del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

En noviembre de 2025, la Fiscalía del Estado de Michoacán señaló que César Alejandro “N”, alias el “Bótox” era presunto responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, el cual ocurrió el pasado 19 de octubre en Apatzingán.

Esto luego de algunos análisis criminales, entrevistas y peritajes que realizaron las autoridades michoacanas, logrando establecer la responsabilidad material e intelectual del “Bótox” y de otro sujeto identificado como Jonathan “N”, alias el “Timbas”.

Cabe señalar que la Fiscalía de Michoacán ya lo consideraba un “líder criminal en la región”.

Líder de los “Blancos de Troya”

Tras darse a conocer el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, autoridades federales y de Michoacán señalaron como responsables del homicidio al grupo criminal los “Blancos de Troya”, liderado por César Alejandro “N”, el “Bótox”.

Una organización delictiva que presuntamente surgió en 2015 en la región de Tierra Caliente, principalmente en el municipio de Apatzingán, que a pesar de comenzar supuestamente como un grupo de “autodefensas” para proteger a la población de los cárteles, después se consideraron criminales por las autoridades.

Bernardo Bravo, líder limonero asesinado. Foto: ACVA

A este grupo criminal se le atribuyen varios delitos, entre los cuales destacan extorsión, homicidios y control del comercio agrícola, principalmente en el sector de producción de limón.

Además, se le vincula a esta organización delictiva con otras más importantes, como con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta ahora, su líder más reconocido era el “Bótox”, por lo que se le consideraba uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.

