Fuerzas federales aseguran explosivos en operativo contra el “Bótox”

Aseguran 20 bombas artesanales vinculadas al “Botox”. Foto: Uno TV

Fuerzas federales aseguraron una veintena de artefactos explosivos improvisados durante un operativo realizado en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, como parte de las acciones contra objetivos delincuenciales vinculados a la violencia en la zona.

De acuerdo con información confirmada por fuentes de seguridad, el despliegue se llevó a cabo en la localidad de Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán, donde fueron localizadas 20 bombas artesanales, además de materiales utilizados para la fabricación de más explosivos. En el sitio también fue asegurada una camioneta con reporte de robo.

Operativo federal sin personas detenidas

Las autoridades señalaron que, como resultado de este operativo, no se logró la detención de personas. No obstante, indicaron que las acciones de seguridad continuarán e incluso se intensificarán en la región, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de los grupos criminales que operan en Tierra Caliente.

La tarde de este miércoles se reportó un amplio dispositivo de seguridad por tierra y aire en Apatzingán, encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo que generó presencia constante de patrullajes y sobrevuelos en distintos puntos del municipio.

Objetivo: generadores de violencia en Tierra Caliente

El operativo tuvo como objetivo la localización y detención de generadores de violencia, entre ellos César Sepúlveda Arellano, alias “Bótox”, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Durante las acciones, helicópteros artillados sobrevolaron la localidad de Cenobio Moreno, donde días atrás se realizaron los funerales de Marvin Sepúlveda, hermano del “Bótox”, quien, de acuerdo con reportes, falleció a causa de una sobredosis.

Situación previa y resistencia de pobladores

Fuentes de seguridad señalaron que, pese a bloqueos e intentos de pobladores y familiares por impedir el actuar de las autoridades durante operativos recientes, César Sepúlveda no pudo acudir a despedirse de su hermano, conocido con el alias de “Mini Bótox”.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y continúan con labores de inteligencia e investigación, ante el riesgo que representa la presencia de explosivos improvisados y la actividad de grupos criminales en esta región de Michoacán.

