Detienen al “Bótox”, extorsionador de limoneros y presunto asesino de Bernardo Bravo en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Bótox” en Michoacán. Foto: Omar García Harfuch.

Autoridades federales dieron a conocer la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, quien es presuntamente el principal extorsionador de limoneros en el estado de Michoacán.

Detienen al “Bótox” en Michoacán

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que dio a conocer la detención del “Bótox”, quien era un objetivo prioritario para las autoridades federales y un generador de violencia en el estado de Michoacán.

Al respecto, también agregó que es acusado de ser el principal extorsionador de limoneros y el presunto responsable de varios homicidios, como el de Bernardo Bravo.

¿Qué dijo García Harfuch en la conferencia de Claudia Sheinbaum?

En la conferencia mañanera de este jueves 22 de enero de 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch también informó sobre la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano: “Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado el ‘Bótox’ en Michoacán, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía del estado de Michoacán”.

Y también agregó que este sujeto es presuntamente responsable de llevar a cabo extorsiones a limoneros y a otros productores de la entidad.

De hecho, igual mencionó que el “Bótox” es acusado de homicidio, como del líder de los limoneros, Bernardo Bravo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.