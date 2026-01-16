Cancelan “Menchofest”, fiesta patronal que exhibía imágenes del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Autoridades estatales y federales cancelaron una fiesta patronal en Michoacán luego de detectar que el evento incluiría imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de Heraclio Guerrero Martínez, el “Tío Lako”, identificado como jefe de plaza, en el municipio de Tanhuato, informaron fuentes oficiales este 16 de enero de 2026.

El operativo se realizó en la localidad de Tinaja de Vargas, señalada por autoridades como una zona de operación del CJNG. De acuerdo con la información oficial, la intervención tuvo como objetivo evitar actos de apología del delito, ya que los organizadores planeaban exhibir lonas con imágenes del “Mencho” y “Tío Lako”, una de ellas con personas armadas.

Durante la revisión del lugar, elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército mexicano detectaron también un castillo de pirotecnia que sería incendiado durante la celebración y que mostraba el rostro del líder criminal, así como figuras de armas y gallos, lo que reforzó la decisión de cancelar el evento.

Operativo interinstitucional en Tanhuato

Las acciones formaron parte de un operativo interinstitucional desplegado dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que busca frenar expresiones públicas que glorifiquen a grupos delictivos. Las autoridades retiraron las lonas y el material pirotécnico ante la inconformidad de algunos asistentes, sin que se reportaran enfrentamientos o personas detenidas.

El material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades legales por la organización del evento.

De manera oficial, se informó que este tipo de operativos continuarán en distintos municipios del estado, con el objetivo de evitar eventos públicos que exalten a líderes criminales o promuevan mensajes ligados a la violencia organizada.

Las autoridades reiteraron que la estrategia prioriza la prevención, la presencia institucional y el retiro inmediato de cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la seguridad o normalizar la actividad del crimen organizado en comunidades del estado.

