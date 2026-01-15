Muere hombre por estallido de mina en costa de Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Hombre muere por estallido de mina en Michoacán. Foto ilustrativa: Getty Images.

Un hombre murió a causa del estallido de un artefacto explosivo terrestre o mina en la costa del estado de Michoacán, confirmaron este jueves fuentes de seguridad.

De acuerdo con autoridades de Seguridad estatal, un hombre murió por el estallido de una mina en la localidad de Los Ocotes, en el municipio de Aquila de Michoacán, poblado de escasos 40 habitantes y de difícil acceso.

La víctima fue identificada como Domingo G., de 40 años, cuyo cuerpo fue localizado a un costado de este artefacto.

Hasta el momento, no se ha revelado si la víctima se trataba de algún jornalero o en su caso, formaba parte de la delincuencia organizada.

Fuerzas de seguridad arribaron a la zona para el levantamiento del cuerpo y en el lugar localizaron otros dos artefactos terrestres, por lo que procedieron con su desactivación.

