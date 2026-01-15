Realizan Ferias del Bienestar en Coalcomán y Uruapan, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Ferias del Bienestar se instalan en Coalcomán y Uruapan. Foto: Gobierno de México

Este miércoles se realizaron Ferias del Bienestar y un Tianguis del Bienestar en Coalcomán y Uruapan, Michoacán, donde más de 5 mil familias acudieron para recibir apoyos, realizar trámites y acceder a distintos servicios en espacios comunitarios.

Las actividades se llevaron a cabo en el Auditorio Municipal de Coalcomán de Vázquez Pallares y, de forma simultánea, en el Auditorio Comunitario de Nuevo Zirosto, en la región P’urhépecha de Uruapan.

Ferias del Bienestar en Coalcomán y Uruapan

Durante la jornada, las personas recorrieron distintos módulos donde recibieron atención en salud y educación, además de apoyo para realizar trámites básicos como actas de nacimiento y la CURP, sin salir de su comunidad.

También se ofreció información sobre las pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, así como orientación sobre las becas Benito Juárez y Rita Cetina, dirigidas a estudiantes y sus familias.

En los espacios se realizaron pláticas informativas sobre tipos de violencia, derechos sexuales y reproductivos, y prevención de adicciones. Para niñas, niños y jóvenes hubo actividades deportivas y recreativas, pensadas para la convivencia y el esparcimiento.

Tianguis del Bienestar reúne a familias

En el Auditorio Municipal de Coalcomán se instaló el Tianguis del Bienestar, donde cientos de personas recibieron artículos nuevos y de primera necesidad de manera gratuita, como ropa, calzado, telas y paneles solares.

Además, personal del Ejército apoyó con la reparación de electrodomésticos, mientras que elementos de la Guardia Nacional convivieron con habitantes de la zona y explicaron las funciones que realiza la corporación.

