Con misa recuerdan a los activistas Antonio y Ricardo, desaparecidos hace tres años en Michoacán
Con una misa, familiares y amigos pidieron por Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, activistas michoacanos desaparecidos desde hace tres años.
Desaparición ocurrida en enero de 2023
El líder comunitario y el abogado defensor de las comunidades indígenas, desaparecieron el 15 de enero de 2023 en los límites entre Colima y Michoacán, cuando regresaban de una asamblea en la comunidad nahua de Aquila.
Pese a las labores de búsqueda, no han sido localizados, por lo que sus familiares anunciaron una jornada de lucha masiva.
“Sus familias, representantes y organizaciones de la sociedad civil lanzan un mes de acción global para exigir su búsqueda efectiva, su regreso con vida, la verdad y la justicia, fueron desaparecidos forzadamente el 15 de enero de 2023, tras defender los derechos indígenas y las tierras de su comunidad en un contexto de total criminalidad en Aquila” nos aclaró el hijo de Antonio Díaz Valencia.
Durante la misa celebrada este día en la catedral de Morelia, se pidió por su localización y por el consuelo a sus familiares.
Persisten la impunidad y la exigencia de justicia
“Tres años después se desconoce su paradero, lo que continúa siendo la preocupación más dolorosa y urgente para sus familias. A lo largo de 2025, los familiares y sus representantes continuaron exigiendo verdad y justicia en distintos frentes. A tres años sigue la impunidad, seguimos y no vamos a parar hasta que regrese mi papá y Ricardo” nos dice el hijo de Antonio Díaz Valencia.
Entre las hipótesis sobre la desaparición está el crimen organizado y su trabajo como defensores del medio ambiente.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Te recomendamos: