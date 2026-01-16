Con misa recuerdan a los activistas Antonio y Ricardo, desaparecidos hace tres años en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Con una misa, familiares y amigos pidieron por Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, activistas michoacanos desaparecidos desde hace tres años.

Desaparición ocurrida en enero de 2023

El líder comunitario y el abogado defensor de las comunidades indígenas, desaparecieron el 15 de enero de 2023 en los límites entre Colima y Michoacán, cuando regresaban de una asamblea en la comunidad nahua de Aquila.

Pese a las labores de búsqueda, no han sido localizados, por lo que sus familiares anunciaron una jornada de lucha masiva.

“Sus familias, representantes y organizaciones de la sociedad civil lanzan un mes de acción global para exigir su búsqueda efectiva, su regreso con vida, la verdad y la justicia, fueron desaparecidos forzadamente el 15 de enero de 2023, tras defender los derechos indígenas y las tierras de su comunidad en un contexto de total criminalidad en Aquila” nos aclaró el hijo de Antonio Díaz Valencia.

Durante la misa celebrada este día en la catedral de Morelia, se pidió por su localización y por el consuelo a sus familiares.

Familiares y amigos pidieron por activistas michoacanos. Foto: Cesar Cabrera

Persisten la impunidad y la exigencia de justicia