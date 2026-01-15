Desvío de 2.2 mdp lleva a proceso a exalcaldesa y exfuncionarios de Tanhuato, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a exalcaldesa de Tanhuato. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades del estado de Michoacán informaron que vincularon a proceso a la exalcaldesa de Tanhuato, así como a dos exfuncionarios del mismo municipio, por algunos delitos, pero principalmente por el desvío de 2.2 millones de pesos durante la administración de 2021 a 2024.

La Fiscalía de Michoacán, a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), informó que vincularon a proceso a la exalcaldesa de Tanhuato y a dos exfuncionarios más de este municipio, al exsíndico y al exsecretario del Ayuntamiento, por tres delitos cometidos durante la administración de 2021 a 2024.

Al respecto, indicaron que estas tres personas, identificadas como María Francisca “N”, Epifanio “N” y Hugo “N”, son presuntamente responsables de los delitos de peculado, uso indebido de documentos y ejercicio ilícito del servicio público.

Foto: Cuartoscuro

Desviaron bienes con un valor de 2.2 millones de pesos

Según las pruebas obtenidas por las autoridades de Michoacán, y que se presentaron por el agente del Ministerio Público, el 22 de mayo de 2024, durante una sesión de cabildo extraordinaria, se ordenó dar de baja del patrimonio municipal varios bienes muebles, con un valor aproximado de dos millones 207 mil pesos. Entre éstos se encontraban dos camionetas Frontier, dos cuatrimotos y un vehículo de la marca Chevrolet Cruze.

Según sus investigaciones, la baja de los bienes se realizó por medio de la falsificación de firmas en el acta de cabildo, en la que se hizo aparecer de manera indebida a regidores como firmantes, con el objetivo de simular ilegalmente la aprobación del procedimiento.

Después, los bienes y vehículos, que habían sido adquiridos apenas cuatro meses antes, fueron registrados a nombre de familiares de los imputados.

“Tras tener conocimiento de estos hechos, la FECC integró la respectiva Carpeta de Investigación y acreditó la posible participación de los ex servidores públicos, quienes fueron presentados ante el Juez de Control mediante citación”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Michoacán.

Luego de esto, en audiencia, la autoridad judicial vinculó a proceso a la exalcaldesa y a los dos exfuncionarios, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

