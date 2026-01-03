GENERANDO AUDIO...

Foto: Policía de Morelia

Autoridades de Morelia detuvieron a tres hombres armados durante un operativo de seguridad realizado la madrugada de este viernes; de acuerdo con medios locales, entre ellos se encuentra Roberto Cabrera González, alias “Betillo” o “Taquero”, señalado como presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, ocurrido en 2023 en Buenavista, Michoacán.

Durante recorridos preventivos en la colonia San Pascual, salida a Quiroga, policías municipales interceptaron un vehículo sospechoso. Tras la inspección, aseguraron armas largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de la autoridad federal.

Detención del “Betillo” tras operativo armado en Morelia

La Policía Morelia informó que, entre los detenidos, uno contaba con orden de aprehensión vigente y estaba vinculado con investigaciones de alto impacto. Los reportes afirman que se trata del “Betillo”, quien viajaba junto a Fernando Javier C. y José Ernesto R.

Las autoridades confirmaron que el detenido tenía una recompensa de 100 mil pesos, ofrecida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por su presunta participación en delitos como homicidio, robo calificado y tentativa de homicidio, además de vínculos con el CJNG.

Armas aseguradas y vínculos criminales

En el vehículo fueron localizadas dos armas largas, un arma corta, cartuchos útiles y chalecos tácticos. Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras se integra la carpeta de investigación para cumplimentar la orden de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias, el “Betillo” habría pertenecido al grupo criminal Los Viagras y actualmente estaría ligado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hipólito Mora Chávez, fundador de los Grupos de Autodefensa, fue asesinado el 29 de junio de 2023 en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, junto con cuatro escoltas durante un ataque armado. Tras el crimen, autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra varios presuntos responsables, algunos aún prófugos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.