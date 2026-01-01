Grecia Quiroz reporta heridos por balas perdidas en Uruapan

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz denuncia balas perdidas. Foto ilustrativa: Getty Images.

La mañana de este 1 de enero de 2026, la alcaldesa interina de Uruapan, Michoacán, Grecia Itzel Quiroz García, dio a conocer que recibió varios reportes de personas heridas por balas perdidas durante las celebraciones de Año Nuevo.

Personas heridas por balas perdidas en Uruapan

A través de sus redes sociales oficiales, como en su perfil de Facebook, la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz García informó que recibió reportes de personas heridas por balas perdidas durante los festejos que se realizan por el Año Nuevo, entre este pasado 31 de diciembre de 2025 y este 1 de enero de 2026.

Sí, al respecto, dijo que durante la madrugada de este jueves recibió llamadas de auxilio de algunos ciudadanos de Uruapan para pedir apoyo porque fueron heridos por balas perdidas que fueron disparadas al aire.

Foto: Getty images

No hay heridos de gravedad

A pesar de que recibió algunos reportes de personas heridas por balas perdidas, la alcaldesa Grecia Quiroz dijo que afortunadamente no había lesionados de gravedad.

“Durante la madrugada recibí algunas llamadas de auxilio de ciudadanos para solicitar apoyo ya que por gente inconsciente recibieron una bala perdida, hasta ahorita no a sido nada de gravedad”, escribió en una publicación de sus redes sociales oficiales.

También dijo que visitaría a las personas lesionadas para corroborar que estuvieran fuera de peligro por los impactos de bala que recibieron.

“Es lamentable saber que en nuestro municipio exista mucha gente armada y que lo más seguro es que su uso sea para fines de maldad hacia la ciudadanía, sigo haciendo un llamado a los ciudadanos para que nos unamos y caminemos juntos porque solo así podremos vencer”, escribió por último.

Cabe recordar que este 1 de enero de 2026 se cumplen dos meses del asesinato de su esposo Carlos Manzo y que hace un par de días Grecia Quiroz informó la detención de un nuevo sospechoso.

