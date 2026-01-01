Emboscan a policías municipales de Tocumbo, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Emboscada deja un oficial fallecido y un herido el 1 de enero. Foto: Cesar Cabrera

La madrugada del 1 de enero de 2026 se registró un ataque armado contra policías municipales de Tocumbo, que dejó un saldo de un oficial muerto y otro más herido. El hecho ocurrió en el libramiento del municipio, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia por el cierre de la tradicional Feria de la Paleta 2025.

Oficiales identificados

Los oficiales afectados fueron identificados como Javier T., de 45 años, originario de Pamatácuaro, quien perdió la vida, y su compañero Juan C., quien fue trasladado con vida a un hospital privado.

Despliegue de seguridad en búsqueda de los atacantes

El ataque fue llevado a cabo por un comando proveniente de Jalisco. Tras el hecho, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en Tocumbo con el apoyo de fuerzas de seguridad de los municipios cercanos como Cotija y Tingüindín.

Investigación del ataque armado

La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones en torno al ataque, mientras se sigue buscando a los integrantes del grupo armado que atentaron contra los policías municipales.



