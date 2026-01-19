Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz asegura estar abierta a cualquier investigación

GENERANDO AUDIO...

Dispuesta a ser investigada, alcaldesa de Uruapan, Michoacán. Foto: Uno Tv

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que no tiene inconveniente en ser investigada en el marco del caso por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en ese municipio de Michoacán. La edil afirmó que siempre ha actuado conforme a la ley y que mantiene comunicación permanente con la Fiscalía del estado para el seguimiento de las indagatorias.

Investigación por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo

El homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, se registró cuando fue atacado por un sicario. A partir de las investigaciones, autoridades federales y estatales han informado la detención de alrededor de 12 personas, entre ellas siete escoltas y cinco presuntos implicados adicionales, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detenidos señalados por las autoridades

De acuerdo con la SSPC, los cinco detenidos señalados como presuntos implicados son:

Jorge Armando “N” , alias “Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

, alias “Licenciado”, identificado como y uno de los del crimen. Ricardo “N” , presuntamente encargado del traslado de integrantes tras la agresión.

, presuntamente de integrantes tras la agresión. Jaciel Antonio “N” , alias “Pelón”, señalado como reclutador para actividades criminales.

, alias “Pelón”, señalado como para actividades criminales. Gerardo “N” , colaborador de la célula, con comunicación directa con otros integrantes; durante su captura fue detenida también Flor “N” .

, colaborador de la célula, con con otros integrantes; durante su captura fue detenida también . Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, identificado como jefe de una célula generadora de violencia en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Postura de la alcaldesa de Uruapan

Durante una conferencia local, Grecia Quiroz fue cuestionada sobre versiones que apuntaban a que ella debería ser investigada. En respuesta, afirmó de manera directa: “Yo no tengo ningún problema”, al reiterar su disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario.

Coordinación con autoridades

La alcaldesa señaló que se reúne cada fin de semana con autoridades para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el caso de Carlos Manzo. Subrayó que su administración mantiene la colaboración institucional para que el proceso avance conforme a derecho y se esclarezcan los hechos.

