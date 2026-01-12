Se incendia bodega de huachicol en La Piedad; hay 4 heridos graves

GENERANDO AUDIO...

Incendio en bodega de huachicol en La Piedad. Foto: Charbell Lucio.

La mañana de este lunes 12 de enero de 2026 se registró un incendio de grandes proporciones que consumió una bodega clandestina dedicada al huachicol, al almacenamiento de gasolina y diésel robado, en La Piedad, Michoacán.

Incendio en bodega de huachicol en La Piedad

El incendio se registró en la colonia El Cuitzillo, donde, ante la magnitud del fuego, autoridades municipales y cuerpos de auxilio se movilizaron con el despliegue de más de 10 camiones de bomberos que trabajaron arduamente para controlar las llamas.

Las labores se complicaron debido a que el incendio se propagó rápidamente, alimentado por más de 20 mil litros de combustible que se encontraban almacenados ilegalmente en contenedores, camionetas de carga y un aljibe.

Hay cuatro personas heridas

El incidente dejó un saldo preliminar de cuatro personas con heridas de gravedad, quienes fueron trasladadas a hospitales privados en vehículos particulares.

También se reporta la quema de ocho casas aledañas a la bodega ilegal y 12 vehículos siniestrados que estaban estacionados afuera de las viviendas.

Debido al riesgo que representó el incendio, autoridades pidieron a los vecinos más cercanos retirarse para ponerse a salvo ante el rápido esparcimiento de las llamas.

Finalmente, el incendio que inició a las 6:30 de la mañana fue sofocado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.