Samuel García Rivero detenido por asesinato de Carlos Manzo. Foto: Getty Images.

Este pasado domingo 11 de enero de 2026, autoridades federales dieron a conocer la detención de dos personas más vinculadas al asesinato de Carlos Manzo, se trata de Josué Elogio “N” y de Samuel García Rivero, que, de acuerdo con información oficial, este último se desempeñaba como funcionario público en Uruapan, Michoacán.

Detienen a dos más por el asesinato de Carlos Manzo

Como les contábamos, este domingo, autoridades federales del Gabinete de Seguridad de México informaron la detención de dos personas más por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el pasado 8 y 9 de enero de 2026 se desplegaron operativos en el municipio de Uruapan, en coordinación con dependencias federales y estatales, para detener a Josué Elogio “N” y a Samuel García Rivero.

Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

¿Quién es Samuel García Rivero?

De acuerdo con Omar García Harfuch, Samuel García Rivero, una de las personas detenidas recientemente por el asesinato de Carlos Manzo, se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo en el municipio de Uruapan, por lo que él manejaba su agenda.

Según las investigaciones y análisis de telefonía, fue él quien el día del asesinato le informó a Josué Elogio “N” todos los detalles del itinerario que tendría Carlos Manzo, además de los movimientos que llevaba cabo en el marco de las actividades por la celebración del evento Festival de las Velas.

De hecho, también indicó los retrasos del presidente municipal y los horarios en que saldría de la Casa de Cultura, además de enviar una foto donde informó que Manzo iría a la explanada, la cual terminó llegando al chat de grupo, donde estaba también Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado“.

“Asimismo, se tuvo conocimiento que Samuel N. se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo y no ha tenido comunicación con Ramiro N., otro de los involucrados”, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad en conferencia de prensa.

