Ejército realiza simulacros en Michoacán para blindar el cielo de Tierra Caliente

Operativos de seguridad en Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un simulacro de reporte de ataque en la localidad de Lomas de los Hoyos, moviliza a las Fuerzas en Situación de Alerta, el grupo de élite del Ejército Mexicano que blinda los cielos de Michoacán.

Desde el patio central de la 43/a. Zona Militar, despegan dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional al rescate de sus compañeros.



Por tierra, el personal médico y de enfermería se alista para la atención de posibles heridos que llegan al hospital militar en una ambulancia tras ser recogidos vía aérea de la zona de conflicto, minutos antes.

Ejército blinda el cielo de Tierra Caliente en Michoacán

Son 10 minutos los que disponen las fuerzas armadas para el despegue, arribo, traslado y canalización de los lesionados al área médica de choque, cuya cifra de atención ha ido en aumento tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el valle de Apatzingán.

“Se ha incrementado bastante, nosotros trabajamos en coadyuvancia con las autoridades civiles, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para proporcionar seguridad y también para la población civil. Es una capacitación intensiva del personal que participa en la Fuerza de Situación de Alerta, tanto personal médico como el que proporciona apoyo aéreo cercano”, mencionó un miembro de la Fuerza en Situación de Alerta.

Los cursos de primer nivel para ser parte de las Fuerzas en Situación de Alerta duran un mes y en cada semana se imparte un módulo diferente. Son más de 600 soldados de la XII Región Militar que han sido capacitados los últimos tres años.

El personal capacitado, como se demostró en Apatzingán, ejecuta técnicas y procedimientos en situaciones críticas para el empaquetamiento de un herido militar o civil y su traslado vía aeromédica al hospital más cercano.

“Nuestra misión es dar apoyo aéreo cercano y en determinado momento también hacer un traslado aeromédico. Este curso ha sido de mucha relevancia para nuestro personal. Los conocimientos son de primeros auxilios en el terreno y posteriormente van a diferentes hospitales de nuestro sistema de salud para que se puedan seguir fogueando y certificarse”, expresó el teniente coronel Carlos Alberto Jiménez Solorzano

