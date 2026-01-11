Yesenia M. no fue detenida, solo fue llamada a declarar por caso Carlos Manzo: FGE

| 18:22 | Charbell Lucio | Uno Tv
Fiscalía niega detención de funcionaria ligada a investigación por asesinato de Carlos Manzo
FGE niega detención de funcionaria ligada al caso de Carlos Manzo Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Yesenia M. R., secretaria del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, no fue detenida, sino requerida para rendir declaración ante el Ministerio Público, como parte de la investigación por el asesinato del ex alcalde.

Fiscalía General del Estado aclara registro en detenciones

La Fiscalía General del Estado informó que la confusión surgió tras la difusión de una ficha en el Registro Nacional de Detenciones (RND) con el nombre de Yesenia M. R., lo que generó versiones sobre una presunta detención. Sin embargo, la FGE explicó que este tipo de registros también se publican cuando una persona es requerida por un periodo mayor a 24 horas para comparecer ante un Ministerio Público.

Reaparición de Yesenia M. R. en redes sociales

Tras acudir al llamado de las autoridades, Yesenia M. R. reapareció en redes sociales, donde agradeció los mensajes de apoyo y compartió una fotografía en la que aparece acompañada de dos menores.

