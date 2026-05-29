Fiscal de Michoacán revela avances en caso Carlos Manzo y presencia colombiana en el CJNG

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía de Michoacán confirmó que ciudadanos colombianos ya operan como líderes criminales en zonas de la entidad, además de participar en el adiestramiento de grupos delictivos en el uso de drones, explosivos y armas de alto poder.

Durante una entrevista, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que las investigaciones recientes han permitido detectar la presencia de personas originarias de Sudamérica y Centroamérica vinculadas con estructuras delictivas que operan en distintas regiones del estado.

Colombianos coordinan operaciones criminales en Michoacán

El fiscal explicó que desde hace tiempo existían indicios sobre la participación de extranjeros en actividades relacionadas con grupos criminales. .

“Hay bastantes aglutinados, gente de Centroamérica y Sudamérica, particularmente de Colombia, que son los que coordinan esa zona y están al frente de esa región”. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán

Las investigaciones apuntan a que estas células buscan controlar territorios con riqueza forestal, agrícola y comercial en municipios de la región.

Detectan extranjeros en ataques con drones y explosivos

El titular de la Fiscalía señaló que los extranjeros detenidos han sido relacionados con actividades de capacitación para grupos criminales.

Entre las funciones que desempeñaban destacan:

Manejo de drones artillados

Uso de explosivos

Capacitación táctica

Adiestramiento en armamento

Operación de células criminales

Violencia en Michoacán deja bloqueos y enfrentamientos

Por otro lado, Torres Piña informó que en el municipio de Aquila tres personas murieron tras una agresión armada ocurrida sobre la carretera costera.

“Se han hecho operativos muy fuertes por parte de Sedena, de Guardia Nacional, de SPC, que nos han apoyado mucho; la semana pasada hubo tres abatidos, uno de ellos de procedencia extranjera”. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán

Además, continúan los operativos de seguridad en distintas zonas del estado tras reportes de bloqueos carreteros, vehículos incendiados, balaceras y ataques con drones.

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo

En la misma entrevista, el fiscal actualizó los avances en el caso del asesinato de Carlos Manzo.

Indicó que con la reciente captura de Fabiola “N”, alias la “Tía”, presunta operadora criminal vinculada con la venta de armas y actividades de inteligencia para una organización delictiva, suman ya 25 personas detenidas relacionadas con el caso.

La Fiscalía también confirmó que el teléfono celular de Manzo nunca fue entregado voluntariamente a las autoridades.

“A estas alturas, la verdad es que estamos muy avanzados ya en la investigación en lo que concierne al fuero común. Ella se negó en estas tres ocasiones que lo solicitamos, pero bueno, es una situación que ella determina si lo quiere aportar o no, y la revisión puede ser en presencia de ella”. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán

Las autoridades mantienen operativos en distintas regiones de Michoacán para ubicar a más integrantes de las estructuras criminales señaladas en las investigaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.