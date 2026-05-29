Tensión y protestas en Michoacán tras asesinato de maestro y líderes comunales

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Foto: Charbell Lucio

El asesinato de un profesor y dos líderes comunales de la comunidad indígena de Pomaro, municipio de Aquila, ha desatado una ola de indignación y protestas en la región de la Sierra-Costa de Michoacán.

Desde la noche de ayer y durante las primeras horas de este viernes, pobladores mantienen bloqueos carreteros y han incendiado vehículos para exigir justicia.

Habitantes de Pomaro se encuentran apostados sobre la carretera costera, a la altura de la población de Maruata, donde impiden el tránsito vehicular.

La tensión escaló durante la noche con el incendio de una patrulla, y esta mañana, un autobús de pasajeros también fue consumido por las llamas tras ser retenido por los manifestantes.

Estas acciones son respuesta al atentado perpetrado la tarde del jueves en el tramo carretero Pomaro-El Duin, sobre la Carretera 200, donde un grupo armado, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), emboscó una camioneta en la que viajaban las víctimas.

En el ataque perdieron la vida Lucas Flores Tolentino, quien se desempeñaba como tesorero de la comunidad indígena de Pomaro, y Jerónimo García Flores, enlace jurídico de la misma.

Junto a ellos murió Felipe de Jesús M., un profesor originario del municipio de Los Reyes, que apenas tenía dos días de haber llegado a la región costera para dar clases, mientras que una docente más, proveniente de la Meseta Purépecha, resultó gravemente herida en el mismo hecho.

De acuerdo a las primeras investigaciones, ambos maestros fueron víctimas colaterales, pues viajaban en esa unidad después de haber solicitado un “aventón”; los educadores subieron a la batea de la camioneta, en la que circulaban los dos líderes comunales que eran el blanco real del atentado.

En el trayecto, fueron interceptados por sujetos armados que perpetraron el triple homicidio.

La indignación por el crimen se extendió hasta la zona lacustre, donde también se espera un bloqueo en la caseta de Zinapécuaro, en la Autopista de Occidente, convocado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los docentes han convocado a esta movilización para exigir que el crimen no quede impune y denunciar la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la educación y las autoridades comunales en zonas de conflicto.

La carretera Zamora-Tangancícuaro, también se encuentra bloqueada por habitantes de la comunidad purépecha de San Antonio Tierras Blancas, municipio de Los Reyes, localidad de donde era originario el joven maestro Felipe de Jesús. En ese punto, los manifestantes mantienen atravesados camiones de carga con exigencia de justicia.

Tras el crimen y las movilizaciones, el alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, reiteró su llamado al gobierno del Estado y a la Federación para una intervención urgente que garantice la seguridad de la población civil y dé con los responsables materiales e intelectuales de este ataque, el cual consideró como una “herida profunda” para el municipio.

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