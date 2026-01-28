Con marcha, exigen justicia en Morelia por homicidio de familia de intérpretes de lengua de señas

GENERANDO AUDIO...

Manifestación por asesinato de interpretes de legua de señas. Foto: Uno Tv

Integrantes de la comunidad sorda, amigos y personal de centros de educación especial realizaron una concentración este martes frente al Palacio de Gobierno en Morelia para exigir justicia por el asesinato de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), ocurrido en enero de este año.

La manifestación tuvo como objetivo demandar a las autoridades el esclarecimiento total del caso y el castigo a todos los responsables del homicidio de Víctor Manuel, Anayeli y su hija Megan, quienes eran ampliamente reconocidos por su labor en favor de la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

Familia fue reportada como desaparecida

De acuerdo con los antecedentes del caso, la familia fue reportada como desaparecida el 15 de enero de 2026, luego de haber sido vista por última vez en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, ubicado al sur de la capital michoacana.

Días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos calcinados de las tres víctimas a un costado de la autopista México–Morelia–Guadalajara, hecho que generó consternación tanto en la comunidad sorda como en distintos sectores sociales del estado.

Reconocida labor en favor de la inclusión

Víctor Manuel y Anayeli se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en sesiones del Congreso del Estado, así como en eventos oficiales y actividades gubernamentales, por lo que eran considerados referentes en materia de accesibilidad e inclusión.

Durante la concentración, los asistentes destacaron la importancia del trabajo que la pareja realizaba para garantizar el derecho a la información de las personas con discapacidad auditiva y señalaron que su asesinato representa un golpe para la comunidad.

Detenciones y exigencia de ampliar investigaciones

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de Alfredo “N”, primo de una de las víctimas, quien es señalado por su presunta participación en el crimen. No obstante, las autoridades reconocen que al menos dos personas más habrían actuado en complicidad, sin que hasta el momento hayan sido plenamente identificadas.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó de manera preliminar que el móvil del crimen estaría relacionado con una deuda derivada de un préstamo, familiares de las víctimas solicitaron que no se descarte ninguna línea de investigación, al considerar que aún existen elementos por esclarecer.

Exigen justicia y castigo a responsables

La movilización frente a la sede del Ejecutivo estatal busca mantener la presión social para que el caso no quede impune y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, así como el reconocimiento a la labor que realizaban en favor de las personas con discapacidad auditiva.

