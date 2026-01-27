Grecia Quiroz denuncia guerra sucia tras aparición de narcomantas en Uruapan

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz denunció guerra sucia en su contra. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció una “guerra sucia” y un intento de desprestigio político contra su gobierno, tras la aparición de narcomantas presuntamente firmadas por un cártel de Jalisco. El señalamiento fue hecho este 26 de enero, durante una conferencia de prensa en Uruapan, Michoacán.

La presidenta municipal aseguró que existe un trasfondo político, similar al que estuvo presente en el crimen de su esposo, Carlos Manzo. Además, advirtió que sus adversarios buscan desestabilizar a la administración local en el contexto electoral.

Grecia Quiroz acusa guerra sucia por narcomantas en Uruapan

En su mensaje, Grecia Quiroz García afirmó que el gobierno municipal enfrenta un momento de ataques y desprestigio, y sostuvo que quienes están detrás de estos hechos podrían ir más allá con tal de afectar a su administración. Señaló que confía en que las autoridades estatales esclarezcan el origen de los mensajes colocados en distintos puntos del municipio.

Estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno. Nuestros adversarios políticos, y lo voy a dejar bien claro, si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos, van a ser capaces de hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno.

La alcaldesa informó que está a la espera de los resultados de las indagaciones del fiscal estatal, Carlos Torres Piña, para conocer quién o quiénes estarían detrás de la colocación de las narcomantas que aparecieron recientemente en Uruapan.

Durante la conferencia, Quiroz García también lanzó un llamado directo a sus adversarios políticos, cuyos nombres omitió, para que “jueguen limpio” rumbo a las elecciones. Aseguró que su gobierno mantendrá una postura honesta y apegada a la legalidad.

Qué dicen las narcomantas en Uruapan

De acuerdo con la información expuesta, las narcomantas colocadas en varios puntos de Uruapan mencionan al menos a cuatro funcionarios municipales, entre ellos a un mando de la policía municipal, a quienes se les señala por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En los mensajes también se hace referencia a José Manuel Jiménez Aranda, exdirector de Seguridad Pública Municipal y actual prófugo de la justicia. Al respecto, la alcaldesa señaló que él es el único responsable de dar una explicación sobre los señalamientos y subrayó que primero debe presentarse ante las autoridades.

Las investigaciones sobre la colocación de las narcomantas continúan, mientras el gobierno municipal espera información oficial de la Fiscalía estatal para esclarecer los hechos.

