“Le dijeron que lo iban a desaparecer”: madre de Raúl Meza asegura que se sienten amenazados

13:18

Carolina Abonce, madre de Raúl Meza, joven que fue detenido en los disturbios de Palacio de Gobierno de Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, aseguró que amenazaron a su hijo con que lo iban a desaparecer, pues durante la detención fue golpeado e intimidado.

“En el momento que lo detuvieron comenzaron las amenazas. Como lo estuvieron golpeando, lo torturaron, pues todo lo que se vio en los videos. La policía le dijo que lo iban a desaparecer”, aseguró en entrevista en A las nueve en Uno con Sandra Moreno y Rocío Ireta.

Tras el arresto, la mujer indicó que ya no tienen la certeza de la seguridad de antes, pues se sienten amenazados.

  • El día de ayer, el Gobierno de Michoacán llegó a un acuerdo con la defensa de Raúl Meza y llevará su proceso en libertad.

