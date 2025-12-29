“Le dijeron que lo iban a desaparecer”: madre de Raúl Meza asegura que se sienten amenazados

GENERANDO AUDIO...

Carolina Abonce, madre de Raúl Meza, joven que fue detenido en los disturbios de Palacio de Gobierno de Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, aseguró que amenazaron a su hijo con que lo iban a desaparecer, pues durante la detención fue golpeado e intimidado.

“En el momento que lo detuvieron comenzaron las amenazas. Como lo estuvieron golpeando, lo torturaron, pues todo lo que se vio en los videos. La policía le dijo que lo iban a desaparecer”, aseguró en entrevista en A las nueve en Uno con Sandra Moreno y Rocío Ireta.

Tras el arresto, la mujer indicó que ya no tienen la certeza de la seguridad de antes, pues se sienten amenazados.

El día de ayer, el Gobierno de Michoacán llegó a un acuerdo con la defensa de Raúl Meza y llevará su proceso en libertad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.