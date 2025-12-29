GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Michoacán llegó a un acuerdo con la defensa de Raúl Meza, el joven imputado por los delitos de sabotaje y daños tras los disturbios en el Palacio de Gobierno, de manera que se modificó la medida cautelar para que enfrente su proceso penal en libertad, así lo afirmó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Raúl Meza continuará su proceso en libertad

El mandatario estatal confirmó que la decisión, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), fue tomada bajo un principio de “humanismo”, y en busca de un acuerdo mutuo entre todas las partes involucradas.

Ramírez Bedolla recordó que la detención inicial se realizó para “recuperar Palacio para evitar una catástrofe mayor”, e hizo énfasis en la protección del patrimonio y, sobre todo, de las vidas humanas ante el intento de incendio de oficinas en el edificio gubernamental.

Al ahondar sobre la liberación del joven que se manifestaba en la primera protesta tras el asesinato de Carlos Manzo, Ramírez Bedolla destacó que “no es nuestra intención limitar ninguna libre expresión ni ninguna manifestación”.

Aseguró que la acción gubernamental es inmediata sólo cuando se presentan casos de violencia.

“Seguirá su proceso, pero en libertad. Fue un acuerdo también mutuo donde todas las partes creo que llegamos a ese acuerdo y ya enfrenta en libertad su proceso,” concluyó el Gobernador.

El pasado sábado, Raúl Meza salió del Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, donde estuvo interno desde el 2 de noviembre.

Su caso se hizo notorio luego de que fuera el único detenido vinculado a proceso por los disturbios en Palacio de Gobierno, y luego de que se revelaran videos en los que Raúl fue golpeado y torturado por dos agentes de la Guardia Civil, quienes ya se encuentran bajo investigación del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

