Confirma FGE: hay tres detenidos más por caso Carlos Manzo

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de tres personas relacionadas con el caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

El fiscal detalló que la detención, ocurrió el domingo pasado en el municipio de Tarímbaro, contiguo a la capital del estado.

“En días pasados se hizo una detención en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina, también del tema de Carlos Manzo, se hizo la detención de tres personas que están vinculadas a Baruch “N”, alias “Kaos”, eso se suscitó el fin de semana el día domingo, eso no lo habíamos informado porque queríamos que lo informaran en el gabinete de seguridad nacional, pero viniendo a colación son de las acciones que estamos haciendo coordinadamente con ellos”, Carlos Torres Piña, fiscal general del estado.

Estos avances serán ampliados a Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Manzo, quien este día sostendrá un encuentro privado con Carlos Torres Piña.

El fiscal dijo desconocer si Grecia Quiroz aportará algún dato para continuar con la exigencia de que sean investigados los perfiles políticos que ha señalado como autores intelectuales del homicidio de Manzo.

Agregó que la investigación se encuentra en etapa de reunir información que hile al Ayuntamiento de Uruapan con uno de los autores intelectuales, Jorge Armando “N”, alias “El licenciado”, detenido el 19 de noviembre pasado.

Informó que hasta ahora, ningún personaje político, incluidos los señalados por Grecia Quiroz, han sido llamados a declarar.

“Ninguna línea debe de quitarse, ninguna línea debe de dejarse de lado, toda, todas deben atenderse, todas se deben de investigar, y ahorita nosotros estamos por concluir como les he dicho entre el tema de la información interna del Ayuntamiento hacia uno de los autores intelectuales que es Jorge Armando; esa línea estamos ya por cerrar. Nos hace falta ahí darle seguimiento a dos tres personajes para poder lograr sus capturas, y posteriormente revisar el tema de Jorge Armando hacia algún otro vínculo que pueda ser, eso lo estamos trabajando con la FEMDO, sobre todo por el tema de delincuencia organizada”, Carlos Torres Piña, fiscal general del estado.

-¿Quiere decir que ya llamaron a algún actor pórtico a declarar?

No, no, no, todavía no se llega a esa parte”.

Mencionó que Grecia Quiroz no ha presentado formalmente una denuncia penal contra los políticos que ha responsabilizado del crimen contra su esposo: Leonel Godoy (exgobernador), Raúl Morón (senador) e Ignacio Campos (exalcalde de Uruapan).

