Michoacán exportará 130 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX

El gobierno estatal dije que sigue aumentando la exportación. Foto: Cuartoscuro.

Michoacán exportará alrededor de 130 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl LX del próximo domingo 8 de febrero en California, Estados Unidos.

En rueda de prensa, el 2 de febrero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, dijo que dicho evento deportivo constituye una de las ventanas “más importantes” de venta.

Por ello, se espera “la colocación de 130 mil toneladas de aguacate michoacano” dentro del Super Bowl LX.

Según la Sedeco, cerca del 90% del aguacate consumido en Estados Unidos se importa desde México. Además, el valor comercial del aguacate creció un 23% entre 2023 y 2024.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que Estados Unidos es el segundo principal consumidor de dicho fruto, después de México.

Además, resaltó que están avanzando con ProForest Avocado (PFA), un certificado avalado por el guardián forestal que se adopta en empaques de aguacate y empresas de supermercados en el país vecino.

Por ello, el gobernador resaltó que “sigue el crecimiento de las exportaciones de aguacate a los Estados Unidos.”

Inicia proceso para impulsar la producción de aguacate en Michoacán

El pasado 29 de enero, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la solicitud de Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán”.

Se trata de un proceso legal que busca proteger la identidad, calidad y reputación del aguacate mexicano a nivel mundial, según la Sedeco.

Esto daría protección jurídica al producto e impulsaría su producción mediante prácticas agrícolas que sean adecuadas. Con eso, las y los productores priorizarían el uso de insumos amigables con el medio ambiente.

La Indicación Geográfica también favorecería la cosecha manual, la calidad del fruto y su manejo adecuado para su conservación en anaqueles.

A partir de esta publicación, inicia un periodo de 60 días hábiles, equivalentes a dos meses, donde personas, productores o actores interesados pueden hacer propuestas.

31 municipios quedarían protegidos con la Indicación Geográfica, debido a que pertenecen a la Franja Aguacatera de Michoacán.

