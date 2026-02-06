Gobierno federal reporta avances en estrategia para reducir violencia en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Mañanera en Michoacán. Foto. Cuartoscuro.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer en la conferencia mañanera de este jueves las actividades que se han implementado en Michoacán como parte de la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia.

Mesas de Paz

En representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, señaló que las Mesas de Paz estatales y regionales realizaron 3 mil 029 sesiones, de las cuales derivaron acciones en materia de seguridad, gobernabilidad y cohesión social.

En paralelo, reportó la participación de más de 59 mil personas en 308 Jornadas por la Paz, realizadas en distintos municipios, y el avance en la instalación de Consejos de Paz y Justicia Cívica en los municipios del estado, como parte de los mecanismos para fortalecer la convivencia comunitaria y la atención de conflictos a nivel local.

Tianguis del Bienestar

Como parte de la estrategia, indicó que el Tianguis del Bienestar se llevó a cabo en los municipios de Aquila y Coalcomán de Vázquez Pallares. En estas localidades, subrayó, se entregaron de manera gratuita más de 391 mil artículos nuevos decomisados en aduanas.

La funcionario resaltó que estas acciones beneficiaron a más de 25 mil personas, mediante la distribución directa de bienes a comunidades de alta vulnerabilidad.

Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en Michoacán

Como parte del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, destacó que se logró el canje voluntario y anónimo de 213 armas de fuego en municipios como Álvaro Obregón, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Morelia, Tuxpan y Zamora.

Por último, destacó que, como resultado de las acciones conjuntas de los gobiernos federal, estatal y municipal, se brindaron más de 328 mil servicios a la población de Michoacán.