Enfrentamiento en Epitacio Huerta, Michoacán, deja dos agresores abatidos

GENERANDO AUDIO...

En Michoacán abatieron a dos agresores. Foto: Charbell Lucio

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un operativo de respuesta en la región oriente de Michoacán tras registrarse una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta.

Dos presuntos criminales abatidos

El saldo preliminar de este enfrentamiento es de tres policías municipales lesionados, quienes ya reciben la atención médica necesaria. En respuesta a la agresión, las fuerzas de seguridad abatieron a dos de los presuntos responsables, quienes portaban armas de fuego; también lograron la detención de un tercer agresor que se encuentra herido.

En medio de la confrontación, dos vehículos fueron incendiados por los atacantes

Tras los hechos, las autoridades informaron que, mediante una coordinación efectiva entre los tres niveles de Gobierno, restablecieron el orden en la localidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.