Secretaría de la Defensa destruye plantío de marihuana de 2.8 hectáreas en Turicato, Michoacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron a un plantío de marihuana en el municipio de Turicato, Michoacán. En un operativo sigiloso, este fin de semana los soldados se adentraron a una zona serrana de difícil acceso en la Tierra Caliente, donde tenían confirmada la existencia de este cultivo.

“La extensión es de 28 mil 500 metros cuadrados, 2.8 hectáreas, tiene una planta con una altura promedio de 1.30, aproximadamente seis plantas por metro cuadrado”

Indalecio Tapia Vázquez / comandante interino, Sexto Grupo de Infantería con sede en Tacámbaro

Al realizar la inspección, se detectó que el sembradío en Michoacán contaba con área de secado, invernaderos, algunos incluso con luz eléctrica, y un sistema de riego por goteo, que lo hacía un plantío apto para una acelerada producción.

“Aquí la planta que está sembrada es muy pequeñita, de 3 a 5 cm. Tiene aproximadamente unos 15 días que sembraron esta planta, en esta parte del fondo tenemos o tienen estas personas fertilizante, agroquímicos, tienen fumigadores, de tal forma de darle un crecimiento rápido y tiene un sistema de iluminación con un generador de energía con el propósito de acelerar el crecimiento de la planta, ese es el propósito: generar mayor temperatura, de tal forma que esa planta en poco tiempo ya esté producida”

Indalecio Tapia Vázquez / comandante interino, Sexto Grupo de Infantería con sede en Tacámbaro

También se localizaron bolsas repletas con una tonelada de hierba seca, lista para su distribución en el mercado de la droga. Se calcula que cada kilo de marihuana tiene un costo aproximado de 500 pesos mexicanos, aunque su valor depende de la zona donde sea vendida, pues lleva implícito el riesgo de transportarla.

A marchas forzadas, cerca de 50 elementos del Ejército Mexicano adscritos a la 21 Zona Militar destruyeron casi 5 toneladas de marihuana en este plantío que fue ubicado a través de reconocimientos por tierra y por aire. La producción y equipo de esta siembra quedó reducida a cenizas, pero los recorridos de la Guardia Nacional y del Ejército permitieron ubicar cerca otros plantíos con dimensiones similares.

“Muchas veces son obligados los campesinos a llevar a cabo este tipo de siembras. En estos 2-3 días, cinco plantíos hemos localizado, pero esta es una zona que consideramos de incidencia y, obviamente, continuamente realizamos reconocimientos para ubicar los plantíos y, obvio, llevar a cabo su destrucción”

Juan Bravo Velázquez / comandante de la 21 zona militar

Estos campos de marihuana también serán destruidos para evitar que el enervante llegue a las calles, y sobre todo, a las manos de los jóvenes.

