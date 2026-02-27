Procesan a 11 policías de Ecuandureo, Michoacán; tenían nexos con CJNG

GENERANDO AUDIO...

Policías de Ecuandureo, Michoacán, tenían nexos con CJNG. Foto: SSPC

Un juez de control vinculó a proceso a 11 policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, se les impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Durante una audiencia privada, el juez Didier del Ángel Ortega Ramírez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

No estaban registrados ante el Secretariado de Seguridad

En la audiencia, agentes del Ministerio Público expusieron que los policías —originarios de Jalisco y Michoacán— no estaban inscritos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que constituye una irregularidad en su acreditación como elementos de seguridad pública.

También se informó que, entre sus pertenencias, fueron localizadas dosis de metanfetamina y parches con insignias de las Fuerzas Especiales del R1, célula presuntamente encabezada por Rubén Guerrero, hijo de Heraclio Guerrero, alias “Tío Lako”, identificado como cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

Detención ocurrió tras operativo en la región de Zamora

Los policías fueron detenidos por personal de la Guardia Civil de Michoacán, en la región de Zamora, como parte de recorridos operativos implementados tras la caída de un líder criminal.

De acuerdo con el reporte, los ahora imputados mantenían cerrada la circulación en un punto carretero, se encontraban encapuchados y no portaban insignias oficiales que permitieran su identificación, por lo que fueron sometidos a una inspección.

Tras su puesta a disposición, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal en su contra.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de sus presuntos vínculos con el CJNG y su posible participación en otras actividades ilícitas.

