Investigan video del “Bótox”: se mantienen operativos de seguridad en Michoacán

Operativos en Michoacán por el “Bótox”. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades del estado de Michoacán ya investigan el video donde aparece César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, el cual comenzó a compartirse el pasado 7 de enero de 2026 en redes sociales.

Investigan video del “Bótox” en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) investiga el video de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, que se divulgó el día de ayer y donde envió un mensaje a las autoridades federales.

“Se está en la revisión de las características, del contexto, del mensaje que se hace por parte de este personaje y ya cuando tengamos más elementos de la grabación de este video podríamos dar más información”, externó Carlos Torres Piña, fiscal general.

Indicó que actualmente se mantiene una coordinación interinstitucional para dar con el paradero de quien también es señalado como responsable del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

“Se está trabajando coordinadamente con las diferentes fuerzas federales para dar con su ubicación. Se han hecho bastantes operativos tanto en las localidades de Buenavista y Apatzingán”, sostuvo.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán. Foto: FGE

Operativos en Michoacán tras el video

De acuerdo con fuentes consultadas por UnoTV, se pudo conocer que los operativos se han centrado en las localidades de Cenobio Moreno hasta Pizándaro, Razo del Órgano y Los Charcos y Vicente Guerrero.

Tanto vía aérea como terrestre, fuerzas de seguridad tanto estatales y federales han ido acorralando al “Bótox”, quien presuntamente se encuentra en un refugio en las zonas serranas de la entidad.

