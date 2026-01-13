Investigan hallazgo de 6 cuerpos sin vida en Apatzingán, Michoacán

Descubren 6 cuerpos en Apatzingán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investiga el hallazgo de seis cuerpos masculinos ubicados en el municipio de Apatzingán.

Alrededor de las 10:50 horas del lunes, personal de la Fiscalía Regional y de la Unidad de Servicios Periciales fue notificado sobre la presencia de los seis cuerpos, en el crucero que conecta las localidades de El Guayabo y Alcalde, los cuales presentaban aparentes huellas de violencia, específicamente impactos de arma de fuego.

Durante las diligencias correspondientes en la escena del crimen, los peritos aseguraron diversos indicios, incluidos casquillos percutidos y dos útiles de calibre 7.62.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía Regional de Apatzingán para la práctica de las necropsias de ley, lo cual permitirá confirmar la identidad de las víctimas y la causa exacta de la muerte.

Investigarán el hallazgo de estos cuerpos

La FGE aseguró que continuará con todas las actuaciones ministeriales y periciales necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los fallecidos y localizar a los responsables.

Este mismo lunes, un grupo de personas se manifestaron con un bloqueo en la carretera Buenavista-Apatzingán, con la exigencia de que fuerzas de seguridad apoyaran en la búsqueda de familiares desaparecidos recientemente.

Los inconformes señalaron que sus seres queridos fueron desaparecidos en la localidad de La Ruana y en la cabecera municipal de Buenavista, por lo que autoridades indagarán si se trata de las seis víctimas encontradas sin vida.

