Trasladan a “El Congo” a penal de alto impacto en Michoacán tras salir del hospital

“El Congo” fue trasladado a penal tras salir del hospital. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Gerardo “N”, alias “El Congo”, abandonó este lunes el hospital donde permanecía internado por complicaciones de salud. Las autoridades lo trasladaron a un penal de alta seguridad en Morelia.

El presunto implicado ingresó desde el pasado fin de semana al Hospital General Dr. Miguel Silva, en el municipio de Charo, antes de que el juez celebrara la audiencia relacionada con el crimen del alcalde Carlos Manzo.

Tras recibir atención médica, “El Congo” salió del hospital bajo custodia de la Guardia Civil, a bordo de un vehículo blindado, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Posteriormente, las autoridades lo trasladaron al Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 01, donde permanecerá recluido.

Audiencia se reanudará en las próximas horas

De acuerdo con autoridades, en las próximas horas se reanudará la audiencia en su contra, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

A petición del agente del Ministerio Público, la audiencia se realiza de forma privada, por lo que no se permite el acceso a medios de comunicación.

Los delitos que enfrenta “El Congo”

Sobre Gerardo “N” pesan cargos por homicidio y secuestro, además de ser señalado como parte del grupo que habría orquestado el atentado contra el alcalde Carlos Manzo.

Según las investigaciones, presuntamente fue el responsable de contratar al instructor de los homicidas, lo que lo coloca como una figura clave dentro del caso.

