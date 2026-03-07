Captan en video ingreso de policías de Jalisco a territorio de Michoacán; agreden a pobladores y queman puesto de mando de municipales

GENERANDO AUDIO...

Municipales de Tepalcatepec documentaron en videos la movilización de patrullas

La tarde de este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Jalisco irrumpieron en territorio michoacano sin autorización, y lanzaron disparos contra jornaleros y habitantes, además de incendiar un puesto de vigilancia municipal e ingresar a inmuebles sin órdenes judiciales.

Áreas de seguridad del municipio de Tepalcatepec documentaron en videos la movilización de patrullas y personal de la policía jalisciense dentro del libramiento de Tepalcatepec, en la comunidad de Cholula y en las inmediaciones de un puesto de control de la Policía Municipal.

En un video tomado desde un dron, se observa a los oficiales de Jalisco irrumpir en un puesto de vigilancia de la policía de Tepalcatepec situado en una zona serrana, punto que es incendiado; posteriormente los uniformados se retiran del lugar.

Habitantes de la zona reportaron que, en su huida, los elementos jaliscienses lanzaron disparos y amenazas contra jornaleros que se encontraban cerca en sus labores.

Posteriormente, un presunto comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresa a pie a ese mismo cerro, donde se ubicaba el puesto de vigilancia de la policía de Tepalcatepec, se les ve pasar junto a la zona incendiada.

Otros clips muestran que los policías estatales de Jalisco ingresaron, sin ninguna orden, a diversos inmuebles, de donde extraen objetos que introducen a una patrulla.

Ante esta violación de soberanía territorial, autoridades municipales de Tepalcatepec encararon a un mando de la policía estatal de Jalisco, quien además operaba un dron que sobrevolaba territorio michoacano, a quien le exigieron respeto a la autonomía y jurisdicción de los estados y municipios.

El gobierno municipal denunció que los oficiales jaliscienses ignoraron la exigencia y continuaron dentro de Michoacán.

Esta no es la primera vez que la Policía Estatal de Jalisco realiza incursiones no autorizadas en territorio michoacano, a menudo en aparente coordinación con grupos armados del CJNG.

Previamente ha quedado documentado cómo esta corporación opera en municipios como Los Reyes, Tocumbo y Cotija, donde utilizan como vía de acceso las rutas que conectan con los municipios jaliscienses de Santa María del Oro y Jilotlán, puntos de entrada habituales para los grupos del CJNG.

Más grave aún, la SSP de Jalisco figura entre las dependencias estatales señaladas en la “narconómina” del CJNG, información que surgió tras la detención del fundador de la organización criminal, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a partir de documentos asegurados por autoridades federales.

