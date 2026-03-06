Investigan a 54 policías de Michoacán por diversos delitos

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que investiga a 54 policías debido a que incurrieron en diversos delitos y actos de corrupción.

Al presentar un informe de resultados de los primeros 100 días de trabajo, Ángel Antonio Briones Carrión, titular de la Unidad de Asuntos Internos, expuso que, hasta ahora, suman nueve elementos de la Guardia Civil puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes fueron detenidos en flagrancia por el delito de extorsión.

Otro elemento más fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de narcomenudeo.

Más de 50 policías bajo investigación

Asimismo, hay más de 50 oficiales estatales bajo investigación por diversos delitos.

“Hasta el momento se han priorizado 32 carpetas de investigación, de las cuales 15 serán remitidas a la Fiscalía General del Estado por la probable comisión de hechos con apariencia de delito, en los cuales se encuentran involucrados al menos 54 elementos de la Guardia Civil”.

Agregó que, hasta ahora, se ha suspendido a cuatro elementos mientras se realizan las investigaciones, así como cinco bajas definitivas de policías que incurrieron en faltas o delitos.

