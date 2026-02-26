Cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia en Indaparapeo, Michoacán, por inseguridad

GENERANDO AUDIO...

Se cancela la Feria Internacional de la Pirotecnia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los organizadores de la Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo, en Michoacán, informaron que se cancela la edición 2026 de este evento debido al ambiente de inseguridad que hay en varios estados.



Desde el pasado domingo, cuando se dio a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, se han reportado bloqueos carreteros, quema de vehículos y de negocios, además de otros hechos violentos, principalmente en Jalisco y en los estados aledaños.

Mediante un comunicado se informó que, tras un “análisis responsable”, considerando el ambiente de violencia en el país, se llegó a la conclusión de cancelar la edición de este año de la de la Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo.

“Esta determinación se ha adoptado priorizando la seguridad e integridad de expositores, visitantes, colaboradores y de toda la comunidad que año con año hace posible este importante evento cultural y artesanal”, se lee en el comunicado.

El comité organizador también agradeció al Ayuntamiento de Indaparapeo y el presidente municipal por el apoyo recibido para realizar este evento, además de su compromiso con la seguridad.

El día de hoy se informó que World Aquatics canceló la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 marzo. En este caso, la inseguridad también fue el motivo para no realizar la justa deportiva.

